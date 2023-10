Rikthehet Liga e Kampionëve, ndeshja kryesore zhvillohet në Itali

Në mbrëmjen e sotme Liga e Kampionëve vazhdon me ndeshjet e raundit të dytë të fazës së grupeve.

Në program sonte pritet të zhvillohen tetë ndeshje nga grupet A,B,C dhe D që sjellin ballafaqime tejet interesante.

Padyshim se sfida më interesante do të jetë ajo që zhvillohet në stadiumin “Diego Armando Maradona”, aty ku ballafaqohen Napoli me Real Madridin në kuadër të grupit C.

Grupi A sjellë duelin e zjarrtë ndërmjet Manchester United dhe Galatasaray.

Këto janë të gjitha ballafaqimet e ditës së martë:

Salsburg-Real Sociedad

Union Berlin-Braga

Copenhagen-Bayern Munich

Inter-Benfica

Lens-Arsenal

Manchester United-Galatasaray

Napoli-Real Madrid

PSV-Sevilla./Lajmi.net/