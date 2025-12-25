Rikthehet katërshja e “Do Pi” me një tjetër hit – Bruno, Luiz Ejlli, Lumi B dhe Naldi ndezin skenën me këngën e re
ShowBiz
Katër emra të njohur të skenës muzikore shqiptare, Bruno Pollogati, Luiz Ejlli, Lumi B dhe Naldi, kanë publikuar këngën e tyre më të re, Do Pi 2, duke rikthyer energjinë që i shndërroi në një nga bashkëpunimet më të suksesshme të verës së kaluar.
Pas jehonës së madhe që pati “Do Pi” gjatë verës së vitit 2024, katërshja vendosi ta vazhdojë historinë me një vazhdimësi muzikore që ruan frymën festive dhe ritmin e drejtpërdrejtë, por me një qasje edhe më të rafinuar. Rezultati ka qenë i menjëhershëm, pasi vetëm një ditë pas publikimit, “Do Pi 2” është shndërruar në hit, duke u shpërndarë gjerësisht në platformat digjitale dhe rrjetet sociale.
Kënga sjell një kombinim të natyrshëm të stileve të secilit artist, duke bashkuar elemente të muzikës urbane, popit dhe hip-hopit, me një refren të kapshëm dhe një atmosferë që synon publikun e gjerë. Ky bashkëpunim dëshmon se katërshja ka arritur të ndërtojë një identitet të përbashkët muzikor, i cili komunikon lehtë me audiencën dhe ruan autenticitetin e secilit prej tyre.
“Do Pi 2” është prodhuar nga Çelik Lipa nën ombrellën e SBS Entertainment, ndërsa melodia mban firmën e Naldit dhe Lumi B. Teksti është realizuar nga Naldi, Lumi B dhe Xhani, duke reflektuar frymën e lirshme dhe tematiken argëtuese që e karakterizon këngën. Producent ekzekutiv i projektit është Jetmir Agaj, ndërsa klipi muzikor është realizuar nga Valon Aziri, duke i dhënë këngës edhe një dimension vizual tërheqës.
Me këtë publikim, Bruno Pollogati, Luiz Ejlli, Lumi B dhe Naldi konfirmojnë se bashkëpunimi i tyre nuk ishte një rastësi e momentit, por një formulë që funksionon dhe që ka potencial të vazhdojë të dominojë playlistat e sezonit.