Rikthehet Gjesti, zbulon orën e lansimit të këngës së re

Këngëtari Gjesti ka nisur zyrtarisht numërimin mbrapsht për projektin e tij më të ri muzikor. Artisti ka publikuar në InstaStory intron e këngës së re, duke zgjuar menjëherë interesin e ndjekësve të tij. Në intron e publikuar, Gjesti ka zbuluar edhe orën e lansimit të këngës. Projekti i ri do të publikohet nesër në ora…

ShowBiz

28/01/2026 18:49

Këngëtari Gjesti ka nisur zyrtarisht numërimin mbrapsht për projektin e tij më të ri muzikor.

Artisti ka publikuar në InstaStory intron e këngës së re, duke zgjuar menjëherë interesin e ndjekësve të tij.

Në intron e publikuar, Gjesti ka zbuluar edhe orën e lansimit të këngës. Projekti i ri do të publikohet nesër në ora 18:00, duke rritur pritshmëritë e fansave për rikthimin e tij në skenën muzikore.

Edhe pse nuk janë dhënë detaje të tjera rreth titullit apo bashkëpunimeve të mundshme, postimi menjëherë ka arritur të ndezë rrjetet sociale si dhe fansat e artistit.

