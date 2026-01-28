Rikthehet Gjesti, zbulon orën e lansimit të këngës së re
ShowBiz
Këngëtari Gjesti ka nisur zyrtarisht numërimin mbrapsht për projektin e tij më të ri muzikor.
Artisti ka publikuar në InstaStory intron e këngës së re, duke zgjuar menjëherë interesin e ndjekësve të tij.
Në intron e publikuar, Gjesti ka zbuluar edhe orën e lansimit të këngës. Projekti i ri do të publikohet nesër në ora 18:00, duke rritur pritshmëritë e fansave për rikthimin e tij në skenën muzikore.
Edhe pse nuk janë dhënë detaje të tjera rreth titullit apo bashkëpunimeve të mundshme, postimi menjëherë ka arritur të ndezë rrjetet sociale si dhe fansat e artistit.