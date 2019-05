Rihanna habit të gjithë, ja si shqiptohet emri i saj

Fansat e pop-yllit Rihanna janë shokuar nga videoja e fundit e këngëtares, ku ajo shqipton emrin e saj në një mënyrë ndryshe nga ajo që jemi mësuar, shkruan DailyMail, transmeton lajmi.net.

Autorja e hitit ‘Umbrella’, bëri bujë në mediat sociale në mënyrën se si e shqiptoi emrin e saj me anë të një videoje që u lansua nga prestigjiozja ‘VogueBritish’.

Në postimin e bërë komentet më të shpeshta nga fansat e kënëgëtares ishin: “Woow tërë këto vite e kemi shqiptuar emrin e saj gabim”.

31 vjeçarja së fundmi ka paralajmëruar se është duke punuar për finalizimin e albumit më të ri, ku ka edhe bashkëpunime me artistë të njohur. /Lajmi.net/

First look at @Rihanna's Fenty collection at her pop-up in Paris: https://t.co/KU0Uqg8Vlt pic.twitter.com/dseHhqadQu

— British Vogue (@BritishVogue) May 23, 2019