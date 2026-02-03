Rey Manaj prezantohet te Sivasspori, mësohen detajet e kontratës
Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Rey Manaj është rikthyer në futbollin turk. Manaj ka firmosur kontratë me Sivassporin. Sulmuesi “kuqezi” ka firmosur kontratë 3.5 vjeçare, deri në vitin 2029. Manaj u rikthye te ish-skuadra e tij, ku kishte shënuar 34 gola dhe 7 asiste për 63 ndeshje.
