Rey Manaj prezantohet te Sivasspori, mësohen detajet e kontratës

Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Rey Manaj është rikthyer në futbollin turk. Manaj ka firmosur kontratë me Sivassporin. Sulmuesi “kuqezi” ka firmosur kontratë 3.5 vjeçare, deri në vitin 2029. Manaj u rikthye te ish-skuadra e tij, ku kishte shënuar 34 gola dhe 7 asiste për 63 ndeshje.

Sport

03/02/2026 14:04

Futbollisti i Kombëtares së Shqipërisë, Rey Manaj është rikthyer në futbollin turk.

Manaj ka firmosur kontratë me Sivassporin.

Sulmuesi “kuqezi” ka firmosur kontratë 3.5 vjeçare, deri në vitin 2029.

Manaj u rikthye te ish-skuadra e tij, ku kishte shënuar 34 gola dhe 7 asiste për 63 ndeshje.

Artikuj të ngjashëm

February 3, 2026

Meriton Korenica lider i Clujit, futet në formacionin e javës në Rumani

February 3, 2026

A po planifikon Ronaldo të largohet nga Arabia Saudite?

February 2, 2026

Melos Bajrami në formë të shkëlqyer me Vllazninë

February 2, 2026

“Kosovarët janë përmirësuar shumë, nuk do të jetë e lehtë”, mbrojtësi...

February 2, 2026

“Rebeli” Cristiano Ronaldo e mban fjalën: Nuk luan ndaj Al Riyadh...

February 1, 2026

​Demolohet zhveshtorja e stadiumit “Suad Brava” në Han të Elezit, dëme...

Lajme të fundit

Kosovë, Shqipëri dhe Kroaci forcojnë bashkëpunimin në mbrojtje...

Kriza e koalicionit në Mitrovicë të Jugut, takohen Peci dhe Plakolli

Ndalim 48-orësh për personin që dyshohet se kërcënoi...

Incident i rëndë në Gjakovë: Një person lëndon...