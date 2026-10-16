Reuters për protestat në Tiranë: Zemërimi ndaj qeverisë Rama rritet, protestuesit kërkojnë ndryshim, ata po thonë “mjaft është mjaft”

Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters ka raportuar nga Tirana për protestat kundër qeverisë së kryeministrit Edi Rama, ku mijëra qytetarë, mes tyre shumë studentë, dolën në rrugë për të shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj gjendjes në vend. Gjatë protestës, situata u tensionua, me demonstrues që thyen xhama dhe në disa raste u përplasën me policinë.…

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16/10/2026 10:36

Agjencia ndërkombëtare e lajmeve Reuters ka raportuar nga Tirana për protestat kundër qeverisë kryeministrit Edi Rama, ku mijëra qytetarë, mes tyre shumë studentë, dolën rrugë për shprehur pakënaqësinë e tyre ndaj gjendjes vend.

Gjatë protestës, situata u tensionua, me demonstrues thyen xhama dhe disa raste u përplasën me policinë. Forcat e rendit reaguan duke përdorur gaz lotsjellës dhe topa uji për shpërndarë turmën. Pavarësisht protestave dhe thirrjeve për largimin e tij, Rama hodhi poshtë kërkesat për dorëheqje, transmeton lajmi.net.

raportimin e saj nga kryeqyteti shqiptar, Reuters pah disa nga arsyet kryesore kanë nxitur qytetarët protestojnë, duke përmendur mungesën e perspektivës për punësim, problemet sistemin arsimor dhe pakënaqësinë e thellë ndaj korrupsionit nivelet e larta pushtetit.

“Ka shumë protestues zemëruar. Ata janë zemëruar për mungesën e perspektivës punësimit, standardet e ulëta arsimit dhe, mbi gjitha, për korrupsionin konstant shohin te drejtuesit lartë qeveritarë”, raporton Reuters.

Agjencia thekson se kryeministri Rama i mohon akuzat për korrupsion, ndërsa nënvizon ndryshimin mes protestave tanishme dhe atyre zhvilluara gjatë verës.

Sipas raportimit, protestat e verës, ndonëse me pjesëmarrje madhe, ishin kryesisht paqësore. Megjithatë, një pjesë e protestuesve u ndien shpërfillur dhe me përshtypjen se kërkesat e tyre nuk po merreshin parasysh nga institucionet.

Tashmë, pakënaqësia duket se ka marrë një formë ashpër, me protestuesit po shprehin hapur revoltën ndaj qeverisë. Mesazhi i tyre, sipas Reuters, përmblidhet një qëndrim qartë: “Tash ata thonë: mjaft është mjaft”./lajmi.net/

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