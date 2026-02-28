Reuters me burime: Është vrarë komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit

Mediumi amerikan “Reuters” raporton se sot është vrarë komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit dhe njëherit Ministri i Brendshëm. Sipas raportimit të Reuters bazuar në dy burime, Amir Nasirzadeh, besohet se është vrarë nga sulmet e Izraelit. “Ministri i Mbrojtjes i Iranit, Amir Nasirzadeh, dhe komandanti i Gardës Revolucionare, Mohammed Pakpour, besohet se janë vrarë…

Bota

28/02/2026 15:41

Mediumi amerikan “Reuters” raporton se sot është vrarë komandanti i Gardës Revolucionare të Iranit dhe njëherit Ministri i Brendshëm.

Sipas raportimit të Reuters bazuar në dy burime, Amir Nasirzadeh, besohet se është vrarë nga sulmet e Izraelit.

“Ministri i Mbrojtjes i Iranit, Amir Nasirzadeh, dhe komandanti i Gardës Revolucionare, Mohammed Pakpour, besohet se janë vrarë në sulmet izraelite, thanë dy burime të njohura me operacionet ushtarake të Izraelit dhe një burim rajonal”, shkruan Reuters.

