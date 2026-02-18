Reuters citon Thaçin: Drejtësia për viktimat s’mund të përmbushet duke i dënuar të pafajshmit
Ish-Presidenti i Kosovës, Hashim Thaçi, u tha gjyqtarëve në gjyqin e tij për krime lufte në Hagë të mërkurën se drejtësia nuk mund të vihet në vend duke “ndjekur penalisht të pafajshmit”.
Thaçi dhe tre ish-komandantë të tjerë të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës akuzohen për persekutim, vrasje, torturë dhe zhdukje me forcë të njerëzve gjatë dhe menjëherë pas kryengritjes së viteve 1998-99 që përfundimisht solli pavarësinë e rajonit me shumicë shqiptare nga Serbia, ka shkruar Reuters për procesin e sotëm gjyqësor në Hagë.
Ata i mohojnë të gjitha akuzat.
“Drejtësia për viktimat nuk mund të nderohet duke ndjekur penalisht të pafajshmit, pajtimi nuk mund të ndodhë përmes ndjekjeve penale selektive dhe të bazuara në etni”, tha Thaçi në komentet e tij përfundimtare përpara gjykatës para vendimit, i cili pritet brenda tre muajsh.
Thaçi, 57 vjeç, i përshkroi akuzat e prokurorisë se ai dhe të bashkëpandehurit organizuan një fushatë të dhunshme për të fituar kontrollin politik të Kosovës si “të pavërteta, krejtësisht absurde dhe thellësisht ofenduese”.
Ekipi i tij mbrojtës ka thënë se nuk ka prova që e lidhin drejtpërdrejt Thaçin me ndonjë nga krimet e supozuara dhe se nuk kishte prova të mjaftueshme për të thënë se ai kontrollonte komandantë të tjerë të UÇK-së.
Javën e kaluar, prokurorët kërkuan një dënim me 45 vjet burg për Thaçin dhe të tjerët pas një gjyqi gati trevjeçar.
Ata thonë se në vitet 1998 dhe 1999 më shumë se 100 kundërshtarë politikë dhe bashkëpunëtorë të dyshuar me forcat serbe të sigurisë u vranë dhe qindra të tjerë u abuzuan në rreth 50 kampe paraburgimi të drejtuara nga UÇK-ja.
Thaçi dhe tre të pandehurit e tjerë – ish-kryetarët e parlamentit Jakup Krasniqi dhe Kadri Veseli, dhe ish-ligjvënësi Rexhep Selimi – u arrestuan në vitin 2020 dhe u dërguan për t’u përballur me gjyqin në gjykatën speciale të krimeve të luftës në Hagë.
Më shumë se 13,000 njerëz, kryesisht shqiptarë të Kosovës, besohet se kanë vdekur gjatë kryengritjes së fundit të viteve 1990, kur Kosova ishte ende një provincë e Serbisë nën presidentin e atëhershëm Slobodan Millosheviq, trupat e të cilit shtypën me dhunë shqiptarët etnikë.
Udhëheqësit e UÇK-së shihen nga shumë njerëz në Kosovë si heronj të çlirimit kombëtar. Mijëra njerëz u mblodhën në Prishtinë të martën në mbështetje të ish-komandantëve të UÇK-së.