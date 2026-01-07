Reshjet e dendura shkaktojnë vërshime në Kosovë, shtëpitë në Gjonaj të Hasit i merr uji
Reshjet e mëdha të shiut që kanë përfshirë disa zona të Kosovës kanë shkaktuar telashe të mëdha, duke sjellë vërshime në fshatra dhe qytete.
Një nga zonat e prekura është edhe fshati Gjonaj i Hasit në komunën e Prizrenit.
Sipas fotografive që ka siguruar Lajmi.net, vërehet se shumë shtëpi janë përmbytur nga uji, ndërsa banorët po përballen me dëme të konsiderueshme materiale./Lajmi.net/