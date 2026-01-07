Reshjet e dendura shkaktojnë vërshime në Kosovë, shtëpitë në Gjonaj të Hasit i merr uji

Reshjet e mëdha të shiut që kanë përfshirë disa zona të Kosovës kanë shkaktuar telashe të mëdha, duke sjellë vërshime në fshatra dhe qytete. Një nga zonat e prekura është edhe fshati Gjonaj i Hasit në komunën e Prizrenit. Sipas fotografive që ka siguruar Lajmi.net, vërehet se shumë shtëpi janë përmbytur nga uji, ndërsa banorët…

07/01/2026 16:23

Reshjet e mëdha të shiut që kanë përfshirë disa zona të Kosovës kanë shkaktuar telashe të mëdha, duke sjellë vërshime në fshatra dhe qytete.

Një nga zonat e prekura është edhe fshati Gjonaj i Hasit në komunën e Prizrenit.

Sipas fotografive që ka siguruar Lajmi.net, vërehet se shumë shtëpi janë përmbytur nga uji, ndërsa banorët po përballen me dëme të konsiderueshme materiale./Lajmi.net/

