Reper i njohur amerikan, DaBaby për herë të parë në Ballkan në “VENOM NightClub”

Reperi i njohur amerikan, DaBaby për herë të parë në Ballkan do të performoj në diskotekën, “VENOM NightClub” në Prishtinë.

Sezona verore në “VENOM NightClub” do të nis më 11 korrik të hënën me reperin e shumë hiteve, DaBaby.

Kjo verë do të jetë shumë e nxehtë me artistët më të njohur në tregun ndërkombëtarë dhe atë shqiptarë, ku do të iu shoqërojnë përgjatë netëve të kësaj vere.

Për çdo mbrëmje, se kush do të performojnë do të njoftoheni përmes faqes zyrtare në Instagram: @venomkosova