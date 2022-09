Rënie drastike e temperaturave për 5 ditë: Minimalet deri në 2 gradë Gjatë pesë ditëve të ardhshme mbi vendin tonë do të mbajë mot i ndryshueshëm. Të mërkurën vende-vende pritet të ketë riga shiu si pasojë e vranësirave të dendura të cilat do të jenë prezent pothuaj në gjithë territorin. Të enjten do të mbajë mot më stabil, me temperatura afërsisht të ngjashme. Të premten serish pritet…