Rekomandohet suspendimi i 3 policëve në Prishtinë, një gruaje i dhanë urdhra për veprime seksuale

Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e tre zyrtarëve policorë të Stacionit Policor Jugu në Prishtinë, nën dyshimin për përfshirje në veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Kontrollimi i kundërligjshëm”. Rekomandimi për suspendim është dhënë të premten, pas ndërmarrjes së veprimeve fillestare hetimore nga IPK-ja. Sipas njoftimit, rasti dyshohet të ketë ndodhur më 15 tetor…

Lajme

16/10/2026 19:01

Inspektorati Policor i Kosovës ka rekomanduar suspendimin e tre zyrtarëve policorë të Stacionit Policor Jugu në Prishtinë, nën dyshimin për përfshirje në veprat penale “Ngacmimi seksual” dhe “Kontrollimi i kundërligjshëm”.

Rekomandimi për suspendim është dhënë të premten, pas ndërmarrjes së veprimeve fillestare hetimore nga IPK-ja.

Sipas njoftimit, rasti dyshohet të ketë ndodhur më 15 tetor 2026, pas mesnatës, në afërsi të rrethrrotullimit në lagjen Lakërishte në Prishtinë.

Sipas pretendimeve të ankueses, ajo ishte duke drejtuar veturën kur ishte ndaluar dhe kontrolluar nga zyrtarët policorë. Më pas, sipas saj, ata i kishin thënë të vazhdonte në drejtim të fshatit Çagllavicë, me qëllim të kryerjes së veprimeve me karakter seksual.

Lidhur me rastin, me udhëzim të prokurorit të Prokurorisë Themelore në Prishtinë, është iniciuar procedurë penale për veprat e dyshuara.

IPK ka bërë të ditur se do të ndërmarrë edhe veprime të tjera hetimore, në koordinim të ngushtë me Prokurorinë e Shtetit, me qëllim të sqarimit të plotë të rrethanave dhe verifikimit të pretendimeve të ngritura./Lajmi.net/

Artikuj të ngjashëm

October 16, 2026

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes tyre 97 policë...

October 16, 2026

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet në tunelet e...

October 16, 2026

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në Tiranë, rrezikohen edhe...

October 16, 2026

Zvicra urdhëroi dëbimin e 250 shqiptarëve e kosovarëve të dënuar gjatë...

October 16, 2026

Gjermani: 18-vjeçari përplas Ferrarin në shtyllën e urës, dëmet kapin qindra...

October 16, 2026

Trump shkarkon mikun e tij të vjetër, Paolo Zampolli, nga pozita...

Lajme të fundit

156 të lënduar nga protestat në Tiranë, mes...

Skandal: Një shtetas i huaj arrin të futet...

Gazi lotsjellës hidhet nga lart drejt Kryeministrisë në...

Dardan Krasniqi i kthehet Faton Pecit: Hajni i...