Referët me kamera trupi në Kupën e Botës, Collina: Do t’ia ofrojmë shikuesit një tjetër pamje Në kupën e botës për klube arbitrat do të mbajnë kamera trupi. Duke shpjeguar vendimin përfaqësuesi i lartë i FIFA, Collina, theksoi se do të ofrohet një tjetër pamje për të parë ndeshjen. Po ashtu ai tha se do të hyjë në fuqi rregulli për të kaluar në goditje dënimi nëse portierët mbajnë topin më…