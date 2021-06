Golin për Kombëtaren e Portugalisë e realizoi Cristiano Ronaldo në min e 15’, raporton lajmi.net.

Fillimisht realizoi Robin Gosens në min e 5’ për Gjermaninë, por goli u anulua për shkak të pozitës jashtë loje.

Në min e 20’ Portugalia realizoi përmes Ronaldos.

Mbetet të shihet reagimi i gjermanëve pas golit të pësuar. /Lajmi.net/

#EURO2020 #PORGER

Portugal 1 × 0 Germany | GOAL Ronaldo.HD

🎥

to never miss any goal Follow @Yeshwajoe pic.twitter.com/fflPCdkB2F

— Joeyeshwa (@joeyeshwa) June 19, 2021