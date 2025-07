Realizohet Kursi i Liderit Luftarak, ushtarët e FSK-së pajisen me aftësi praktike dhe njohuri taktike Forca e Sigurisë së Kosovës ka bërë të ditur se në Komandën e Doktrinës dhe Stërvitjes është realizuar Kursi i Liderit Luftarak. Sipas FSK-së, Kursi i Liderit Luftarak është realizuar me gjeneratat 2022-25 dhe është i dizajnuar për të përgatitur liderë të rinj për role udhëheqëse në nivel skuadre. “Pjesëmarrësit janë pajisur me aftësi praktike…