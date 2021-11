Reali triumfon ndaj Vallecanos për të marrë lidershipin në tabelë

Madrilenët kanë triumfuar me rezultat të ngushtë 2-1.

“Galaktikët” ishin në avantazh prej dy golave pas 45 minutëshit të parë, me golat e realizuar nga Toni Kroos në minutën e 14-të, dhe Karim Benzema në minutën e 38-të.

Goli i Kroos – VIDEO

Goli i Benzemas – VIDEO

Në 45 minutëshin e dytë, Rayo Vallecano arriti që të ngushtojë epërsinë në minutën e 77-të nga Radamel Falcao, i cili doli të jetë i fundit i realizuar i ndeshjes.

Goli i Falcaos – VIDEO

Me këtë fitore, Real Madridi merr kreun e tabelës duke u renditur si lider me 27 pikë të mbledhura, gjersa Vallecano mbetet në pozitën e gjashtë me 20 pikë të mbledhura.

