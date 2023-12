Reali shfrytëzon gabimin e Gironas, merr kryesimin e La Ligas Real Madrid ka arritur ta shfrytëzojë gabimin e Gironës dhe ka marr kryesimin e La Ligas. “Mbretërit” kanë mposhtur Deportivo Alavesin me rezultat minimal 1:0, shkruan lajmi.net. Nga minuta e 54-të “Los Blancos” luajtën me një lojtarë më pakë, pasi Nacho u ndëshkua me karton të kuq. Kur u duk se ndeshja do të përfundonte…