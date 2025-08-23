Real Madridi vendos një çmim të “përballueshëm” për largimin e Vinicius Jr
Real Madridi ka befasuar tregun duke lënë të hapur mundësinë e shitjes së Vinicius Junior vitin e ardhshëm nëse rinovimi i kontratës së tij nuk konfirmohet.
Sipas mediumit Defensa Central, klubi mbretëror do të ishte i gatshëm të pranonte një ofertë prej 150 milionë eurosh, një shifër që do të shënonte një pikë kthese në marrëdhëniet midis lojtarit dhe klubit të Real Madridit.
Frika në Bernabeu është se sulmuesi do të arrijë verën e vitit 2026 me vetëm një vit të mbetur në kontratën e tij, gjë që do të ulte vlerën e tij në treg dhe do të detyronte vendime drastike.
Precedenti i Kylian Mbappe në vitin 2022 i jep rëndësi situatës. Klubi dyshon se braziliani mund të kërkojë të largohet si transferim i lirë deri në vitin 2027 për të zgjedhur destinacionin e tij dhe për të siguruar një bonus nënshkrimi, qoftë me Real Madridin ose me një gjigant tjetër evropian.
Pasiguria e kontratës përkon me një rënie në performancën e lojtarit. Disa tifozë janë kritikë ndaj performancës së tij në muajt e fundit, duke theksuar se ai nuk i ngjan lojtarit vendimtar që shkëlqeu në finalet e Ligës së Kampionëve dhe në El Clasico.
Disa tifozë e krahasojnë atë me stabilitetin e Rodrit, fituesit aktual të Topit të Artë, qëndrueshmëria e të cilit ka bërë diferencën. Megjithatë, shumica vazhdojnë ta mbështesin Viniciusin, duke kujtuar se ai mbërriti në moshën 18 vjeçare, duroi kritika dhe përfundimisht u vendos si një nga sulmuesit anësorë më të mirë në botë.
Në Valdebebas, qëndrimi zyrtar është se “asgjë nuk është vendosur”. Megjithatë, të gjitha skenarët po merren në konsideratë. Nëse një rinovim nuk materializohet, klubi do të pranonte ta shiste atë për 150 milionë euro, duke supozuar se mbajtja e një lojtari me një kontratë njëvjeçare do të ishte e rrezikshme.