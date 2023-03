Real Madridi udhëton në “El Classico” me vetëm një mungesë Real Madridi e ka publikuar listën e futbollistëve të ftuar për ndeshjen kundër Barcelonës që zhvillohet të dielën (nesër). Përballja mes dy rivalëve të përbetuar do të zhvillohet të dielën me fillim nga ora 21:00 në stadiumin “Camp Nou”, në kuadër të javës së 26-të në elitën e futbollit spanjoll, shkruan lajmi.net. Carlo Ancelotti do…