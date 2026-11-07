Real Madridi triumfon bindshëm ndaj Valencias

Real Madridi ka shënuar fitore të rëndësishme në udhëtim ndaj Valencias, duke e mposhtur me rezultat të pastër 0:3, në ndeshjen e zhvilluar sonte, më 7 nëntor, në kuadër të kampionatit spanjoll. Skuadra madrilene ishte superiore në këtë përballje, duke arritur të marrë tri pikët dhe të vazhdojë garën në La Liga, transmeton lajmi.net. Golashënues…

Sport

08/11/2026 00:02

Real Madridi ka shënuar fitore rëndësishme udhëtim ndaj Valencias, duke e mposhtur me rezultat pastër 0:3, ndeshjen e zhvilluar sonte, 7 nëntor, kuadër kampionatit spanjoll.

Skuadra madrilene ishte superiore këtë përballje, duke arritur marrë tri pikët dhe vazhdojë garën La Liga, transmeton lajmi.net.

Golashënues për Real Madridin ishin Federico Valverde minutën e 28-të, Arda Güler minutën e 36-të dhe Kylian Mbappé minutën e 75-të.

Valencia e përfundoi ndeshjen me një lojtar pak, pasi kapiteni José Gayà u ndëshkua me karton kuq minutën e 79-të.

Me këtë fitore, Real Madridi arrin kuotën e 30 pikëve dhe barazohet përkohësisht me Barcelonën krye tabelës, ndërsa katalunasit kanë një ndeshje pak./lajmi.net/

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