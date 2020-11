Real Madridi optimist për transferimin e Haaland, synon ta përdorë Odegaardin

“Los Blancos” janë duke garuar me Manchester Unitedin për shërbimet e norvegjezit që është duke shkëlqyer në Bundesligë, transmeton lajmi.net.

Për ta bindur të kaloi në “Santiago Bernabeu”, Reali synon ta përdorë Odegaard që është mik i afërt me Haalandin.

Sipas AS, agjenti Mino Raiola ka marrëveshje me klubin gjerman që lojtari të largohet nëse do në vitin 2022.

Sidoqoftë, Haaland dhe Odegaard kanë lidhje të shkëlqyer dhe këtë e dëshmojnë kur luajnë të Kombëtarja e Norvegjisë, andaj gjiganti spanjoll synon ta përdorë këtë çelës që ta sjellë pasuesin e Karim Benzemas të Madrid./Lajmi.net/