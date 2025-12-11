Real Madridi merr vendim për Xabi Alonson
Real Madridi ka vendosur t’i japë Xabi Alonsos edhe pak kohë, edhe pse humbi 2-1 në shtëpi ndaj Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve. Kjo humbje e fundit e la skuadrën vetëm me dy fitore në tetë ndeshjet e fundit dhe shtoi zërat për një shkarkim të mundshëm. Sipas Marca, klubi nuk ka ndërmend të…
Sport
Real Madridi ka vendosur t’i japë Xabi Alonsos edhe pak kohë, edhe pse humbi 2-1 në shtëpi ndaj Manchester Cityt në Ligën e Kampionëve. Kjo humbje e fundit e la skuadrën vetëm me dy fitore në tetë ndeshjet e fundit dhe shtoi zërat për një shkarkim të mundshëm. Sipas Marca, klubi nuk ka ndërmend të marrë masa të menjëhershme dhe dëshiron t’i lejojë Alonsos të përmbysë situatën.
Madridi e nisi mirë ndeshjen me golin e Rodrygos, por City e përmbysi me golat e Nico O’Reilly dhe Erling Haaland. Në pjesën e dytë, vendasit u përpoqën të gjenin barazimin, por pa sukses, ndërsa tifozët shprehën zhgënjim për formën e ekipit. Kjo ishte ndeshja e dytë radhazi në Bernabeu ku Madridi u prit me fishkëllima, pas humbjes së papritur në fundjavë me Celta Vigon.
Pas ndeshjes, disa lojtarë të Real Madridit treguan mbështetje të hapur për teknikun. Jude Bellingham u shpreh: “100%. Trajneri ka qenë i shkëlqyer. Askush këtu nuk po dorëzohet, të gjithë po luftojmë.” Ai pranoi se skuadra po përpiqet të gjejë shkaqet e krizës, duke thënë se në momentet vendimtare po pësojnë gola që i fusin në vështirësi.
Alonso vetë kërkoi qetësi dhe besim. Ai tha se skuadra dha gjithçka dhe theksoi se periudha e keqe do të kalojë. “Ishte një ndeshje e fortë. Ne punuam deri në fund. Duhet të vazhdojmë të besojmë,” u shpreh trajneri spanjoll.
Për momentin, Real Madridi ka vendosur të mos ndërmarrë veprime drastike. Por presioni mbi Alonson mbetet i lartë, pasi klubi ndodhet vetëm në vendin e shtatë në tabelën e Ligës së Kampionëve dhe rrezikon fazat eliminatore.