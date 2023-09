Real Madrid nuk ndalet, Real Sociedad është “viktima” e radhës Real Madrid ka vazhduar me spektakël më La Liga. “Viktima” e radhës e skuadrës madrilene ishte Real Sociedad, të cilën e mposhti me rezultat 2:1. Barrenetxea në minutën e pestë e kaloi Sociedadin në epërsi prej 1:0, ndërkohë që “Mbretërit” u rikthyen në lojë në pjesën e dytë duke shënuar dy herë me Valverden (46’)…