Real Madrid nuk do të stërvitet në “Anfield” para ndeshjes me Liverpoolin – Xabi Alonso ndjek planin e Mourinhos
Real Madrid ka vendosur të mos zhvillojë seancën e fundit stërvitore në stadiumin “Anfield” para përballjes me Liverpoolin në Ligën e Kampionëve.
Sipas raportimeve të Marca, skuadra do të stërvitet në qendrën e saj në “Valdebebas” të hënën në mëngjes dhe më pas do të udhëtojë drejt Anglisë, transmeton lajmi.net.
Ky vendim është pjesë e planit të ri të trajnerit Xabi Alonso, i cili po ndjek modelin e përdorur dikur nga José Mourinho gjatë periudhës së tij te Real Madrid — duke preferuar që skuadra të ruajë përqendrimin në ambientet e veta para ndeshjeve të mëdha.
Përballja mes Liverpoolit dhe Real Madridit pritet të zhvillohet në një atmosferë të zjarrtë në “Anfield”, ndërsa ky vendim i Alonso-s shihet si strategjik për të ruajtur qetësinë dhe ritmin e ekipit para duelit./lajmi.net/