Real Madrid – Manchester City, formacionet zyrtare

Sport

10/12/2025 20:10

Magjia e Ligës së Kampionëve vazhdon sonte me duelet e radhës në kuadër të xhiros së gjashtë të fazës së ligës.

Super ndeshja e mbrëmjes do të luhet në “Santiago Bernabeu”, ku Real Madridi pret Manchester Cityn.

Të dyja skuadrat kërkojnë fitoren për të hedhur hap vendimtar drejt fazës së 1/8-tës.

Ja formacionet zyrtare:

REAL MADRID XI: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellincham; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.

MANCHESTER CITY XI: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo, Foden; Cherki, Doku, Haaland.

