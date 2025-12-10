Real Madrid – Manchester City, formacionet zyrtare
Magjia e Ligës së Kampionëve vazhdon sonte me duelet e radhës në kuadër të xhiros së gjashtë të fazës së ligës.
Super ndeshja e mbrëmjes do të luhet në “Santiago Bernabeu”, ku Real Madridi pret Manchester Cityn.
Të dyja skuadrat kërkojnë fitoren për të hedhur hap vendimtar drejt fazës së 1/8-tës.
Ja formacionet zyrtare:
REAL MADRID XI: Courtois; Valverde, Asencio, Rüdiger, Carreras; Tchouameni, Ceballos, Bellincham; Vinicius, Gonzalo, Rodrygo.
MANCHESTER CITY XI: Donnarumma; Nunes, Dias, Gvardiol, O’Reilly; Nico, Bernardo, Foden; Cherki, Doku, Haaland.