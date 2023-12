Real Madrid fiton ndaj Villarrealit në ndeshjen ku u shënuan pesë gola Gjiganti spanjoll Real Madridi ka fituar 4:1 ndaj Villarrealit dhe ka dalë në vendin e parë në La Liga. Reali tani udhëheq me 42 pikë nga 17 ndeshje. Girona është e dyta me 41 pikë, ndërsa ndeshjen e xhiros së 17-të e luan të hënën mbrëma ndaj Alavesit. Barcelona është e treta me 35 pikë…