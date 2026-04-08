Reagon Selmanaj: Ndryshimi i logos së Presidencës, i papranushëm të hiqet ai që u bë në kohën e Rugovës
Ish-deputeti i LDK-së, Driton Selmanaj, ka reaguar lidhur me fotografinë e profilit që është vendosur në llogarinë e re në "Facebook" të faqes së Presidencës së Kosovës. Selmanaj ka thënë se ndërrimi i saj nuk është detaj i vogël teknik, por veprim i qëllimshëm kundër simboleve shtetërore.
Reagimi i plotë:
Kujt po i pengon llogoja zyrtare e Presidences së Kosovës?!
Mosrespektimi i llogos zyrtare të Presidencës së Republikës së Kosovës është i papranueshëm dhe shqetësues. Heqja e llogos zyrtare të presidencës në profilin zyrtar në rrjetet sociale, nuk është një detaj i vogël teknik, por një veprim i qëllimshëm kundër simboleve shtetërore të cilat mbrohen me ligj.
Institucionet nuk kanë të drejtë të improvizojnë apo të anashkalojnë elementet që përfaqësojnë identitetin institucional të Republikës së Kosovës.
Edhe pse Albulena Haxhiu ështe vetëm ushtruese e detyrës së Presidentes, ajo menjëherë është kujdesur për pamjen e faqes zyrtare në rrjetet sociale, duke e hequr nga profili llogon zyrtare të presidences së Kosovës.
I papranueshëm është injorimi i logos së dizajnuar në kohën e Presidentit Historik Ibrahim Rugova, e cila nuk është vetëm një element grafik, por një pjesë e trashëgimisë shtetformuese dhe simbolikës së Republikës sonë. Kjo qasje krijon precedent dhe dëmton besimin në institucionet shtetërore.
Respektimi i simboleve nuk është opsion, është obligim ligjor. Institucionet duhet të jenë shembull në ruajtjen e rendit, identitetit dhe dinjitetit shtetëror./Lajmi.net/