Reagon Muharremaj pasi Ballkani do të luajë në Tiranë: Do të jemi bashkë duke e pritur fitoren e ekipit tonë Kryetari i Suharekës, Bali Muharremaj ka reaguar pasi UEFA ka vendosur që ndeshja mes FC Ballkanit dhe Viktoria Plzenit do të luhet në Tiranë. Muharremaj në një postim në rrjetin social “Facebook”, ka shkruar se Ballkani është frymëzim i të gjithë shqiptarëve. “FC Ballkani është emocion dhe frymëzim i të gjithë shqiptarëve kudo. Në Tiranë, do të…