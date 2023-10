Reagon Liverpool pas lajmit se prindërit e Dias janë kidnapuar

Prindërit e sulmuesit të Liverpool, Luis Diaz, janë kidnapuar në vendlindjen e tyre, Kolumbi, me nënën e tij tashmë të liruar.

Mediat në Kolumbi kanë raportuar se të shtunën pasdite, Luis Manuel Diaz dhe Cilenis Marulanda u ndaluan nga rrëmbyesit kur po shkonin drejt lagjes së tyre të Los Olivos në qytetin Barrancas – nga është lojtari i Liverpool.

Koloneli Geovanni Cristancho, drejtor i degës Gaula të policisë kolumbiane që merret me rrëmbimet dhe shpëtimin e pengjeve, u dërgua menjëherë për të marrë në dorë situatën.

U raportua se ushtria dhe policia gjithashtu bashkuan forcat dhe filluan të kryejnë operacione të koordinuara në përpjekje për të gjetur prindërit.

Në zonë u krijuan pika kontrolli policore për identifikimin e atyre që udhëtonin me motoçikleta.

Për shkak të presionit të policisë dhe operacioneve ushtarake, nëna e Diazit u gjet më vonë dhe u lirua e padëmtuar.

Por babai i yllit të Liverpool mbetet i zhdukur.

Në Angli, Luis Diaz do të kishte qenë në radhë për të luajtur me Liverpool-in në ndeshjen e së dielës në Premier League me Nottingham Forest.

Por me babanë e tij ende në duart e rrëmbyesve, përfshirja e tij në diçka kaq të parëndësishme si një ndeshje futbolli duket e pamundur në rrethanat.

Klubi lëshoi ​​deklaratën e mëposhtme të dielën në mëngjes përpara ndeshjes:

“Klubi i Futbollit Liverpool mund të konfirmojë se është në dijeni të një situate të vazhdueshme që përfshin familjen e Luis Diaz në Kolumbi. Shpresojmë që çështja të zgjidhet në mënyrë të sigurt dhe të sigurt. Mundësia më e hershme e mundshme. Ndërkohë, mirëqenia e lojtarit do të vazhdojë të jetë prioriteti ynë i menjëhershëm”, thuhet në njoftimin e klubit.

Ndeshja mes dy skuadrave do të zhvillohet me fillim nga ora 15:00. /Lajmi.net/