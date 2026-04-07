Reagon këshilltari i Kurtit: Masat e BE nuk u hoqën me fjalë të Osmanit, por pas zgjedhjeve në Veri dhe veprimeve të Kryeministrit
Kryenegociatori i Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian, Jeton Zulfaj, i cili ka qenë edhe këshilltar i Kurtit, ka reaguar pas intervistës së Presidentes Vjosa Osmani në Pressing, duke thënë se “masat e BE-së nuk janë hequr vetëm sepse ish Presidentja ka folur”. Sipas tij, “edhe Kryeministri ka folur, por më shumë ka vepruar”. Ai…
Kryenegociatori i Republikës së Kosovës me Bashkimin Evropian, Jeton Zulfaj, i cili ka qenë edhe këshilltar i Kurtit, ka reaguar pas intervistës së Presidentes Vjosa Osmani në Pressing, duke thënë se “masat e BE-së nuk janë hequr vetëm sepse ish Presidentja ka folur”.
Sipas tij, “edhe Kryeministri ka folur, por më shumë ka vepruar”.
Ai thotë se “masat e padrejta të vendosura nga ish-emisari nga dosja e Epstein-it u hoqën kur pati zgjedhje të reja dhe tranzicion paqësor të pushtetit në katër komunat në veri”.
Reagimi i tij i plotë:
Masat e BE-së nuk janë hequr vetëm sepse ish Presidentja ka folur.
Janë dhjetëra takime mes vendosjes së masave të padrejta dhe heqjes së tyre.
Sikur të ishte çështje fjalësh, shpresoj që ish Presidentja i kishte hequr menjëherë, e jo më shumë se dy vite më pas.
Masat e padrejta të vendosura nga ish-emisari nga dosja e Epstein-it u hoqën kur pati zgjedhje të reja dhe tranzicion paqësor të pushtetit në katër komunat në veri.
E pse pati pjesëmarrje në zgjedhje dhe tranzicion paqësor?
Sepse kur i bojkotuan zgjedhjet, nuk u kthyen më pa zgjedhje të reja. E kur u kthyen jo vetëm që pati tranzicion paqësor, por edhe respekt për flamurin e Republikës së Kosovës, që valëvitet në çdo komunë sot.
Edhe Kryeministri ka folur, por më shumë ka vepruar.