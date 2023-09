Reagon FFK: Do ta dorëzojë padinë në UEFA, si dhe në Gjykatën e Arbitrazhit Sportiv (CAS) Federata e Futbollit e Kosovës ka reaguar në lidhje me ndeshjen kualifikuese Rumani – Kosovë. Ndeshja kualifikuese për “Euro 2024” u ndërpre në pjesën e parë për 50 minuta, ku të dyja ekipet u larguan nga fusha pas shpalosjes së mesazhit “Kosova është Serbi” nga huliganët e grupit rumun “Uniti sub tricolor”. Kosova shumicën e…