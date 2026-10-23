Reagon Bayerni, kjo është gjendja e Kompany

Bayern Munich ka publikuar një njoftim zyrtar për gjendjen shëndetësore të trajnerit Vincent Kompany, i cili u rrëzua gjatë një seance stërvitore të ekipit rezervë të klubit. Përmes një komunikate, klubi bavarez bëri të ditur se tekniku belg po i nënshtrohet ekzaminimeve të detajuara në spital dhe do të vazhdojë të qëndrojë nën kujdesin mjekësor.…

Sport

23/10/2026 20:13

Bayern Munich ka publikuar një njoftim zyrtar për gjendjen shëndetësore të trajnerit Vincent Kompany, i cili u rrëzua gjatë një seance stërvitore të ekipit rezervë të klubit.

Përmes një komunikate, klubi bavarez bëri të ditur se tekniku belg po i nënshtrohet ekzaminimeve të detajuara në spital dhe do të vazhdojë të qëndrojë nën kujdesin mjekësor.

Kompany ishte duke përcjellë stërvitjen e ekipit të dytë të Bayernit kur pati incidentin, ndërsa stafi mjekësor ndërhyri për t’i ofruar ndihmën e nevojshme.

Anëtari i bordit drejtues të Bayernit për sport, Max Eberl, theksoi se shëndeti i trajnerit është përparësia kryesore e klubit, duke shtuar se ai do të marrë gjithë kujdesin e nevojshëm dhe kohën që i duhet për t’u rikuperuar.

Ndërkohë, deri në një njoftim të radhës, stafi i tij teknik do të marrë përsipër drejtimin e stërvitjeve dhe të aktiviteteve të skuadrës në ndeshje. Bayerni i ka uruar Kompanyt shërim sa më të shpejtë.

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