Reagimi i NATO-s për situatën në veri: KFOR-i po monitoron situatën nga afër

Pas situatës së krijuar mbrëmë në veri të vendit, misioni paqeruajtës i NATO-s, KFOR, ka bërë të ditur se janë duke monitoruar nga afër situatën bashkë me organizatat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë.

“KFOR-i po monitoron nga afër situatën në veri të Kosovës me organizatat vendore dhe ndërkombëtare të sigurisë. Nën mandatin e OKB-së, KFOR-i mbetet fuqishëm i përkushtuar ndaj sigurisë, i gatshëm të miratojë masat e nevojshme për ta mbajtur Kosovën të sigurt”, thuhet në reagim.

Duhet përkujtuar që Kosova parashihej që në orët e mesnatës mbrëmë të nis zbatimin e reciprocitetit ndaj Serbisë, në lidhje me dokumentet dhe targat e automjeteve, por pas situatës së krijuar nga serbët dhe vendosja e barikadave në Jarinje dhe Bërnjak, Shtetet e Bashkuara të Amerikës propozuan që institucionet e Kosovës të shtyjnë atë për 30 ditë.

Kësisoj Qeveria e Kosovës njoftoi se reciprociteti do të nis deri në heqjen e barrikadave më pas do të shtyhet deri më 1 shtator, në vendimin e ardhshëm./Lajmi.net/

#KFOR is closely monitoring the situation in the north of Kosovo with local and international security organizations. Under its UN mandate, KFOR remains strongly committed to security, ready to adopt necessary measures to keep #Kosovo safe. pic.twitter.com/0L45Lzux2b

— @NATO – KFOR (@NATO_KFOR) August 1, 2022