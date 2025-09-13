Reagimi i Jack Grealish kur u njoftua se ishte Lojtari i Muajit në Premier League
Mesfushori anglez ka pasur një nisje të shkëlqyer të aventurës së tij te Everton dhe tashmë është shpallur për herë të parë Lojtari i Muajit në Premier League – një moment që u kthye në një nga skenat më të këndshme të sezonit.
30-vjeçari iu bashkua Everton-it muajin e kaluar në formë huazimi nga Manchester City dhe nën drejtimin e David Moyes ka shkëlqyer me katër asistime në tre ndeshje, më shumë se çdo lojtar tjetër në kampionat.
Falë kësaj forme, Grealish u përfshi në një listë prej tetë lojtarësh ku ishin edhe Erling Haaland, Dominik Szoboszlai dhe Antoine Semenyo. Në fund, ai doli fitues pas votave të tifozëve dhe një paneli ekspertësh.
Trofeu iu dorëzua nga tifozi i Everton-it, Andy Castell, në qendrën stërvitore Finch Farm. Por surpriza më e bukur ndodhi pak para një interviste me kanalet e klubit, ku shoku i skuadrës, Kiernan Dewsbury-Hall, i dhuroi trofeun si “dhuratë për ditëlindje”.
“Kam një ndjesi që e di çfarë është. E meriton, vëlla. Lojtari i Muajit në Premier League,” tha ai.
Grealish, i emocionuar, u përgjigj:
“Për një moment mendova se po bëje shaka. Jam goxha pa fjalë, sinqerisht.”