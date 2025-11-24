Reagimi i banorëve kur Shkurta Haxhiu rikthehet sërish në Big Brother
Shkurte Haxhiu është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP. Kjo pasi ajo po qëndronte në një kapsulë e vetme, ndonëse konkurrentët mendonin se ishte eliminuar. E njëjta ishte mbyllur për pak ditë, derisa u rikthye në spektaklin e natës së sotme (e hënë). Banorët u befasuan kur panë Shkurten…
ShowBiz
Shkurte Haxhiu është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP.
Kjo pasi ajo po qëndronte në një kapsulë e vetme, ndonëse konkurrentët mendonin se ishte eliminuar.
E njëjta ishte mbyllur për pak ditë, derisa u rikthye në spektaklin e natës së sotme (e hënë).
Banorët u befasuan kur panë Shkurten teksa u kthye, derisa iu gëzuan këtij fakti.
Shumë nga ta u shprehën se nuk kishin besuar që u eliminua nga ky format.
Megjithatë, mbetet për t’u parë në vazhdim se si do të jetë loja e saj brenda.
Gjatë këtyre ditëve të fillimit ka qenë aktive dhe me përplot debate.