Reagimi i banorëve kur Shkurta Haxhiu rikthehet sërish në Big Brother

ShowBiz

24/11/2025 21:41

Shkurte Haxhiu është rikthyer sërish në shtëpinë më të famshme në Kosovë, Big Brother VIP.

Kjo pasi ajo po qëndronte në një kapsulë e vetme, ndonëse konkurrentët mendonin se ishte eliminuar.

E njëjta ishte mbyllur për pak ditë, derisa u rikthye në spektaklin e natës së sotme (e hënë).

Banorët u befasuan kur panë Shkurten teksa u kthye, derisa iu gëzuan këtij fakti.

Shumë nga ta u shprehën se nuk kishin besuar që u eliminua nga ky format.

Megjithatë, mbetet për t’u parë në vazhdim se si do të jetë loja e saj brenda.

Gjatë këtyre ditëve të fillimit ka qenë aktive dhe me përplot debate.

