Reagime nga PDK për refuzimin e gazit amerikan: Qeveria bëri gabim që shkon kundër interesave të Kosovës

Përmes një postimi në rrjetin social Twitter, Hoxhaj ka thënë se të qenit pjesë e projekteve energjetike të mbështetura nga Amerika dhe diversifikimi i furnizimit me energji është thelbësore dhe strategjike për orientimin euroatlantik të Kosovës.

Postimi i plotë:

Qeveria e Kosovës ka bërë një gabim gjeo-strategjik që shkon kundër interesave kryesore të Kosovës. Të qenit pjesë e projekteve energjetike të mbështetura nga Amerika dhe diversifikimi i furnizimit me energji është thelbësore dhe strategjike për orientimin euroatlantik të Kosovës. Vendimi i sotëm është krejtësisht kundër kësaj!. /Lajmi.net/

#Kosovo’s government has made a geo-strategic mistake that goes against Kosovo’s key interests. Being part of #American supported energy projects & diversifying energy supply is essential & strategic for Kosovo’s Euro-Atlantic orientation. Today’s decision is against this totally

