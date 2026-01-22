Lajmi i ri

Reagim i ashpër nga Instagrami i Labinot Rexhës – thonë se po i bëhet padrejtësi në Big Brother

Kanë reaguar nga Instagrami i Labinot Rexhës për disa gjëra kundrejt tij në Big Brother, që sipas tyre janë padrejtësi. Ata kanë përmendur disa raste, ku akuzojnë për hapësirën që i është dhënë të tjerëve, e jo Labit. Tutje sipas tyre duan që këngëtari të dalë keq, përfshirë edhe ngjarjet e tjera në këtë reality…

ShowBiz

22/01/2026 16:25

Kanë reaguar nga Instagrami i Labinot Rexhës për disa gjëra kundrejt tij në Big Brother, që sipas tyre janë padrejtësi.

Ata kanë përmendur disa raste, ku akuzojnë për hapësirën që i është dhënë të tjerëve, e jo Labit.

Tutje sipas tyre duan që këngëtari të dalë keq, përfshirë edhe ngjarjet e tjera në këtë reality shou.

Për më shumë, postimi i plotë (pa ndërhyrje):

“3 drona për Ludon që ka hyrë që një muaj – respekt e meriton.

3 drona për Limin që vetëm një javë ka hyrë – respekt e meriton.

Labit për dy muaj vetëm 1 dron.

Po pse për Labin nuk pranohen, kur 20 drona janë gati për të?

Kur ishin të gjithë në nominim, u thanë vetëm 3 më të votuarit dhe 3 më pak të votuarit.

Labi, Elijona dhe Londrimi ishin më të votuarit, ndërsa Shkurta, Jasmina dhe Toni më pak të votuarit, që sot janë jashtë.

Emrat nuk u përmendën, sepse nuk duan që Labi të dalë krenar dhe i fortë në lojë.

Nuk u mjafton sulmi nga produksioni dhe opinionistët, sjellin edhe dajën e banorit.

Nxjerrin Arditin duke thënë që Labi s’duhet të marrë pjesë në festë, edhe pse Labi tha se do vinte vetëm për respekt dhe përshëndetje.

Qëllimi i vetëm: ta nxjerrin Labin keq.Jemi lodhur që për Labin shfaqen vetëm momentet e këqija, kurrë ato të mirat.

Çfarë ju bëri Labi që e keni kaq inat? Apo pse e ndryshoi lojën me futjen e tij?

I dha energji shtëpisë, emocione, lot, këndoi, krijoi atmosferë.

Bëri debate me të gjithë, pa përjashtim, gatuajti, pastroi…A janë këto arsyet pse e keni inat? Apo arsyeja e vërtetë se frikësoheni nga fitorja e tij, sepse nuk e doni ju ose sepse i keni të preferuarit tuaj?”.

