Rasti në Pejë, Endrit Thaçi mbështet protestën për gratë

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur mbështetjen për protestën e cila synon që vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Ai e ka bërë këtë duke shpërndarë në profilin e tij në Instagram thirrjen për protestën. Kjo protestë do të mbahet të mërkurën, në orën 16:00, në sheshin “Zahir…

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26/10/2026 23:25

Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur mbështetjen për protestën e cila synon që vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare.

Ai e ka bërë këtë duke shpërndarë në profilin e tij në Instagram thirrjen për protestën.

Kjo protestë do të mbahet të mërkurën, në orën 16:00, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.

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