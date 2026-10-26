Rasti në Pejë, Endrit Thaçi mbështet protestën për gratë
Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur mbështetjen për protestën e cila synon që vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare. Ai e ka bërë këtë duke shpërndarë në profilin e tij në Instagram thirrjen për protestën. Kjo protestë do të mbahet të mërkurën, në orën 16:00, në sheshin “Zahir…
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Endrit Thaçi, djali i ish-presidentit të Kosovës, Hashim Thaçi, ka shprehur mbështetjen për protestën e cila synon që vrasja e grave të trajtohet si urgjencë kombëtare.
Ai e ka bërë këtë duke shpërndarë në profilin e tij në Instagram thirrjen për protestën.
Kjo protestë do të mbahet të mërkurën, në orën 16:00, në sheshin “Zahir Pajaziti” në Prishtinë.