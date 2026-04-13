Rast i rëndë në Shtime: 36-vjeçari gjendet pa shenja jete, Policia nis hetimet

13/04/2026 21:19

Një person ka humbur jetën në fshatin Godanc i Epërm, komuna e Shtimes, pasi është rrëzuar në tokë dhe nuk ka arritur të marrë ndihmë mjekësore në kohë.

Zëdhënësi i Policisë së Kosovës për rajonin e Ferizajt, Kanun Veseli, ka konfirmuar për lajmi.net rastin e ndodhur sot, rreth orës 15:15.

Sipas tij, fillimisht policia ka pranuar një thirrje nga një qytetar, i cili ka raportuar se një person ishte rrëzuar dhe kishte nevojë për ndihmë mjekësore.

“Menjëherë pas pranimit të informatës, patrullat policore dhe ekipi emergjent kanë dalë në vendin e ngjarjes”, ka deklaruar Veseli.

Pas mbërritjes në vendngjarje, ekipi mjekësor ka kryer kontrollin e personit, me ç’rast është konstatuar se ai ishte pa shenja jete.

Viktima është identifikuar si L.V., 36 vjeç.

Në vendin e ngjarjes kanë dalë edhe hetuesit dhe krimteknikët rajonalë, ndërsa është njoftuar prokurori i shtetit.

Me urdhër të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në Institutin e Mjekësisë Ligjore (IML) për obduksion, ndërsa rasti është iniciuar si “Hetim mbi vdekjen”.

“Rrethanat e rastit po hetohen dhe do të sqarohen pas përfundimit të procedurave përkatëse”, kanë bërë të ditur nga hetimet.

Hetimet për rastin po vazhdojnë. /Lajmi.net/

