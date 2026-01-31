Rashica e mirëpret Asllanin te Besiktashi, atmosferë shqiptare në stërvitje

Kristjan Asllani ditën e djeshme kompletoi transferimin te Besiktashi. Mesfushoir i kombëtares shqiptare do të jetë pjesë e skuadrës turke deri në fund të sezonit, pasi Besiktash arriti marrëveshje me Interin për huazimin e tij, me mundësi blerje. Asllani nuk ishte vetëm në ditën e parë, pasi aty u mirëprit nga ylli i Kosovës, Milot…

Sport

31/01/2026 10:51

Kristjan Asllani ditën e djeshme kompletoi transferimin te Besiktashi.

Mesfushoir i kombëtares shqiptare do të jetë pjesë e skuadrës turke deri në fund të sezonit, pasi Besiktash arriti marrëveshje me Interin për huazimin e tij, me mundësi blerje.

Asllani nuk ishte vetëm në ditën e parë, pasi aty u mirëprit nga ylli i Kosovës, Milot Rashica.

Rashica e prezentoi para pjesës tjetër të skuadrës si ”vëlla”, duke krijuar një atmosferë shqiptare në stërvitjen e Besiktashit.

VIDEO

Artikuj të ngjashëm

January 30, 2026

Lucas Paqueta zyrtarizohet te skuadra e re

January 30, 2026

Benzema nuk do të rikthehet në skuadrën e Al Ittihad pa...

January 30, 2026

Muriqi shpallet lojtari i muajit në La Liga

January 30, 2026

Publikohet orari i ndeshjeve të play-offit në Champions League

January 30, 2026

Zyrtare: Bayern Munich konfirmon largimin e Leon Goretzkas në fund të sezonit

January 30, 2026

Shpërthen në zhveshtoren e Real Madridit – Mbappe i lodhur me...

Lajme të fundit

KQZ nuk miraton rezultatin për Listën Serbe

​Lekaj: Ramush Haradinaj po punon që të jetë...

Shpallen rezultatet përfundimtare, ky është rezultati i partive

Policia kap drogë në vlerë të 80 mijë...