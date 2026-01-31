Rashica e mirëpret Asllanin te Besiktashi, atmosferë shqiptare në stërvitje
Kristjan Asllani ditën e djeshme kompletoi transferimin te Besiktashi.
Mesfushoir i kombëtares shqiptare do të jetë pjesë e skuadrës turke deri në fund të sezonit, pasi Besiktash arriti marrëveshje me Interin për huazimin e tij, me mundësi blerje.
Asllani nuk ishte vetëm në ditën e parë, pasi aty u mirëprit nga ylli i Kosovës, Milot Rashica.
Rashica e prezentoi para pjesës tjetër të skuadrës si ”vëlla”, duke krijuar një atmosferë shqiptare në stërvitjen e Besiktashit.