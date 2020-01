Njëra ndër to ishte edhe ajo mes San Antonio Spurs dhe Toronto Raptors, të cilat nderuan Kobe Bryant, transmeton lajmi.net.

Të dy skuadrat nuk luajtën për 24 sekonda në nderim të legjendës amerikane.

Kujtojmë se 41-vjeçari barti fanellën ikonike me numër 24. /Lajmi.net/

The Raptors and Spurs both took a 24-second shot clock violation to honor Kobe Bryant

(via @Sportsnet)pic.twitter.com/kR7MYbxVT7

— Sports Illustrated (@SInow) January 26, 2020