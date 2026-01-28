Raportohet se një person ka bërë vetëvrasje në dalje të autostradës nga Prishtina
Një person, raportohet të ketë vrarë veten në dalje të autostradës nga Prishtina në drejtim të Fushë Kosovës. Kështu është raportuar në media. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë por ende nuk kanë kthyer përgjigje. /Lajmi.net/
Lajme
28/01/2026 16:24
Një person, raportohet të ketë vrarë veten në dalje të autostradës nga Prishtina në drejtim të Fushë Kosovës.
Kështu është raportuar në media.
Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë por ende nuk kanë kthyer përgjigje. /Lajmi.net/