Raportohet se një person është gjetur pa shenja jete në Kçiq të Mitrovicës

Një person raportohet të jetë gjetur pa shenja jete në fshatin Kçiq të Mitrovicës. Siç kanë raportuar Insajderi, viktima është i moshës rreth 18-vjeçare dhe se i njëjti ka kryer vetëvrasje. Lajmi.net ka kontaktuar me Policinë e Kosovës, por të njëjtit ende nuk kanë kthyer përgjigje.  

22/02/2026 20:08

