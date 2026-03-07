Raportohet se djali i Khameneit ka mbetur i plagosur, i përfolur si trashgimtar i fronit
Bota
Mediat izraelite raportojnë se Mojtaba Khamenei, djali i dytë i udhëheqësit suprem të ndjerë të Iranit, Ali Khamenei, është plagosur, por sipas raportimeve.
Lajmin e bëri të ditur gazetari i televizionit izraelit Channel 12 dhe platformës Ynet, Amit Segal, përmes një postimi në rrjetin X.
Mojtaba Khamenei konsiderohet kandidati kryesor për të marrë drejtimin e ardhshëm të Iranit pas vdekjes së udhëheqësit të mëparshëm, babait të tij.