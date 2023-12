Raportimet nga Kroacia: Ylli i Ballkanit do të mungojë kundër Dinamo Zagreb Një nga lojtarët më të mirë të Ballkanit të Kosovës, anësori Almir Kryeziu, raportohet se nuk do të luajë kundër Dinamo Zagreb në ndeshjen e fundit të grupit C të Ligës së Konferencës, të enjten në stadiumin “Maksimir”. Kështu ka raportuar gazeta e madhe kroate “Jutarnji List” e cila thotë se bazuar në informacionet që…