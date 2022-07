Raporti me Trixën, deri te mos ftesa në dasmën e Ilirit, Beniada rrëfen shumëçka

Disa ditë në parë Beniada iu drejtoi ndjekësve të saj pyetjen: Çfarë ju bën të lumtur?, ku njëri nga ata ka shkruar Donald dhe Trixa, duke shoqëruar me një zemër të thyer, shkruan lajmi.net.

E menjëhershme ishte edhe përgjigjja e modeles e cila ka “ironizuar” dyshen duke i thënë ndjekësit të flejë rehat.

“Ku të shkon mendja, moj ku të shkon mendja. Futja gjumit, flej rehat,” është shprehur Beniada duke qeshur.

Deklarata e saj mori shumë reagime nga fansat të cilët e kritikuan se nuk e mbështeti Beatrixën, me të cilën ka dhe një raport shoqëror.

Raportin me këngëtaren e konfirmoi vetë Beniada në një intervistë sot në “Abc-në e Pasdites”, ku ndër të tjera sqaroi situatën.

“Kjo është diçka që është keqkuptuar. Më kanë vënë kundër Beatrix, unë kam raport shumë të mirë me të. Kemi lënë edhe të takohemi. Mua më pyetën për lidhjen e tyre dhe unë thashë që ti lënë rehat. S’kishte lidhje me Borën.”, u shpreh ajo.

Ndër të tjera ajo u pyet nëse ishte mërzitur që Ilir Shaqiri nuk e ftoi në dasmën e tij.

Beniada nuk u shpreh e zhgënjyer, ku tha se me siguri do ketë pasur arsyet e tij dhe se nuk e vret mendjen për gjëra të vogla.

“Jo. Nuk më mërziti. Po s’më ka ftuar do ketë arsyet e veta. Unë s’e vras fare mendjen, me gjithë gjërat që kemi për të bërë në jetën tonë nuk do e vrasin mendjen që gjërat e vogla. Secili nga ne e dinë vetë se çfarë do të ketë afër.”, tha ajo./Lajmi.net/