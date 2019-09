Raporti i Komisionit të Venecias për presidentin e Shqipërisë del më 11 tetor

Kaarlo Tuori, drejtues i delegacionit të Komisionit të Venecias, deklaroi në përfundim të takimit me anëtarët e Komisionit Hetimor të Kuvendit të Shqipërisë, se tashmë e kanë një ide nëse presidenti i Shqipërisë, Ilir Meta e ka shkelur Kushtetutën, dhe më 11 tetor do të dalin me raportin përfundimtar, përcjell Koha Jonë.