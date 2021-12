Ramosaj jep betimin për kryetar të Deçanit: Katër vitet e ardhshme do të jenë sfiduese

Bashkim Ramosaj i cili ka udhëhequr me këtë komunë edhe gjatë katër viteve të fundit, ka thënë se përpara e kanë edhe një mandat sfidues.

“Uroj që Deçani, pavarësisht sfidave, pavarësisht padrejtësive që i kanë ndodhur këtij qyteti mos me u ndal në ëndrrën e tij për një qytet që e meritojmë. Do të jenë sfiduese prap se prap këto katër vite, ndoshta më sfiduese se katër vitet që i kemi lënë pas për shkak të stadit dhe të konceptit që Deçani duhet me dalë me një stad tjetër, që nuk është aspak e lehtë që kërkon përkushtim dhe kërkon profesionalizëm e së pari kërkon mirëkuptim të të gjithë neve që jemi prezent me punë, me kompetencë, e normal edhe prej qytetarëve dhe çdo kategorie specifike, qofshin shoqëri civile, qofshin mekanizma institucional të nivelit lokal e qendror e sidomos përkrahjen e qytetarëve që këtë me bë realitet”, ka thënë Ramosaj.

Kryetari i Deçanit ka falënderuar të gjithë qytetarët që e kanë mbështetur duke i besuar edhe një mandat në krye të kësaj komune.

“Unë do jem i gatshëm për këtë sfidë, kam qenë i gatshëm gjithmonë për këtë sfidë, me këtë qëllim edhe kam konkurru dhe dua t’i falënderoj të gjithë qytetarët e Deçanit për besimin e dhënë, sidomos dua të falënderoj të gjithë qytetarët e komunës së Deçanit për maturinë dhe përpjekjen që e kanë në politikë, pavarësisht cilit subjekt politik i takojnë”, ka thënë ai.

Bashkim Ramosaj ka dalë fitues në zgjedhjet e 17 tetorit më 65.87 përqind të votave.

Në fillim të kësaj mbledhje u mbajt një minutë heshtje për tre viktimat të cilët ditë më parë u vranë në Gllogjan.