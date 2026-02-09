Ramadani për votat e VV-së për Listën Serbe: Patriotizmin e kanë me sezona
Burim Ramadani i AAK-së, ka reaguar për votat e Vetëvendosjes për certifikimin e rezultateve zgjedhore të Listës Serbe. Ai ka thënë se VV-ja patriotizmin e ka me sezone. “Kështu sikur sot i çojnë duart edhe saherë i ndajnë buxhet Listës Serbe (bashkë me partitë tjera!)”, ka thënë Ramadani. “Patriotizmin e kanë me sezona! Mos u…
