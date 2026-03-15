Ramadani: Kurti shkeli Kushtetutën duke njohur dokumentet “paralele” në dialogun me Serbinë
Me rastin e nisjes së zbatimit të Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjete, analisti Burim Ramadani, thotë se “koncesioni për njohjen e dokumenteve të strukturave ilegale të Serbisë është edhe i gabueshëm, edhe i papranueshëm, edhe anti-kushtetues”. Ai deklaron se “për më shumë, as nuk ka vendim Qeverie dhe as ndryshim ligji nga…
Me rastin e nisjes së zbatimit të Ligjit për të Huajt dhe Ligjit për Automjete, analisti Burim Ramadani, thotë se “koncesioni për njohjen e dokumenteve të strukturave ilegale të Serbisë është edhe i gabueshëm, edhe i papranueshëm, edhe anti-kushtetues”.
Ai deklaron se “për më shumë, as nuk ka vendim Qeverie dhe as ndryshim ligji nga Parlamenti për këtë koncesion ndaj Serbisë”.
Sipas Ramadanit, “Kurti – duke mos marrë vendim zyrtar, por vetëm urdhër goje – i shmanget kështu dërgimit të rastit në Gjykatë Kushtetuese, sepse kjo do të dilte qartë shkelje kushtetuese”.